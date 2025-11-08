Lettonia, inaugurato il centro di formazione utilizzo dei droni

Keystone-SDA

È stato inaugurato oggi a Riga la Drone House, il più grande centro di formazione per l'utilizzo dei velivoli senza pilota degli Stati baltici. Lo annuncia il ministero della difesa della Lettonia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il nuovo centro, che si estende su un’area di oltre due ettari ed è stato creato allo scopo di fornire un ambiente sicuro e professionale per l’addestramento all’utilizzo di tali velivoli, intende supportare l’industria dei droni lettone, un settore in continua crescita dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Secondo i calcoli preliminari, la nuova struttura potrebbe formare tra le 7’000 e le 10’000 persone all’anno.

“Il nuovo centro rappresenta una conferma che la Lettonia si sta trasformando in un’eccellenza nel settore dei droni. Esso costituisce uno strumento per l’ulteriore affinamento delle capacità di difesa non solo del Paese, ma di tutta l’area Baltica e del fianco nordorientale dell’Alleanza atlantica”, ha commentato il ministro della difesa lettone, Andris Spruds, durante l’inaugurazione.