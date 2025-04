Les Rasses: muore 73enne in e-bike

Keystone-SDA

Un 73enne ha perso la vita ieri pomeriggio dopo una caduta in bicicletta elettrica nei boschi di Les Rasses, nel Canton Vaud. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 a La Grandsonnaz-Dessus, nel comune di Fiez.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la polizia cantonale, l’anziano, residente nella regione, è caduto su un tratto in salita, probabilmente a causa di un malore. Un testimone ha immediatamente prestato le prime cure e ha chiamato i soccorsi, ma nonostante il loro rapido intervento per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.