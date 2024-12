Leonteq: Finma ravvisa mancanze gravi e confisca 9 milioni di utili

La Finma interviene contro Leonteq (LTQ), ordinando la confisca di utili per 9,3 milioni di franchi.

(Keystone-ATS) Il gruppo zurighese specializzato in prodotti d’investimento strutturati ha operato all’estero con distributori esterni dubbi e non regolamentati, afferma l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

L’azienda “ha violato in modo grave i suoi obblighi in materia di gestione del rischio e di irreprensibilità in relazione con la distribuzione dei suoi prodotti finanziari”, si legge in un comunicato pubblicato oggi, al termine di un’inchiesta avviata nel 2023, a cui LTQ ha peraltro “cooperato in modo proficuo”.

Dall’indagine è emerso che la società ha monitorato in misura insufficiente la sua catena di distribuzione. Alcuni operatori hanno violato non solo le disposizioni contrattuali, bensì anche le normative, esponendo così LTQ a considerevoli rischi. L’impresa è intervenuta adottando nel frattempo ampie misure procedurali e organizzative: la Finma ha ora ordinato ulteriori provvedimenti.

Fino a che la situazione conforme non sarà completamente ripristinata, il gruppo non potrà assumere nuovi distributori che presentano un rischio elevato. Inoltre, la Finma ha deciso per la confisca di un profitto di 9,3 milioni conseguito con due operatori non regolamentati, un modo di procedere che – stando ai funzionari di Berna – ha violato gravemente il diritto in materia di vigilanza.

In una nota diffusa pure oggi Leonteq scrive di aver collaborato pienamente con la Finma e di rammaricarsi per le carenze riscontrate. La direzione aveva già adottato negli ultimi anni misure organizzative complete, che erano state riconosciute anche dall’autorità. I provvedimenti aggiuntivi ordinati saranno attuati “con elevata priorità”. La sanzione ha anche un impatto sul risultato aziendale: Leonteq prevede ora un utile ante imposte a una cifra milionaria per l’intero esercizio 2024; in precedenza la dirigenza puntava a superare il profitto netto dell’anno precedente, pari a 21 milioni di franchi.

Fondata nel 2007, Leonteq ha la sede principale a Zurigo e uffici sulle principali piazze finanziarie mondiali. L’impresa è quotata alla borsa svizzera: la performance dell’azione dall’inizio dell’anno è ampiamente negativa, pari al -31%.