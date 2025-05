Leone in papamobile saluta i fedeli

Keystone-SDA

Papa Leone XIV, prima della messa di insediamento, saluta i fedeli passando tra i settori con la papamobile.

(Keystone-ATS) Il Pontefice ha attraversato tutta piazza San Pietro accolto dagli applausi dei fedeli. In un paio di occasioni si è anche fermato brevemente per benedire alcuni neonati.

Cori “Viva il Papa” scanditi più volte, le urla di gioia e gli applausi della folla hanno accolto Leone XIV al suo ingresso in piazza, attirando l’attenzione dei più distratti ancora seduti sui sampietrini. Applausi e ‘Viva il Papa’ all’uscita del pontefice in piazzaApplausi e ‘Viva il Papa’ all’uscita del pontefice in piazza

Successivamente la papamobile ha fatto il suo ingresso anche in via della Conciliazione, tra le ali di folla delle migliaia di persone che stanno affollando l’area attorno al Vaticano.