La televisione svizzera per l’Italia

Legge su Id-e accolta con il 50,4% di sì

Keystone-SDA

Dopo una lunga suspense, alla fine è uscito un sì risicatissimo a favore dell'introduzione di un mezzo di identificazione elettronico statale: il popolo svizzero ha accolto oggi la Legge sull'Id-e con il 50,4% di voti a favore.

(Keystone-ATS) A far pendere l’ago della bilancia è stato il cantone di Zurigo. Il Ticino ha approvato la nuova legge con il 51,48% di sì, mentre i Grigioni l’hanno bocciata con il 51,74% di no.

Il 7 marzo 2021, l’introduzione di una Identità elettronica era stata bocciata dal popolo con oltre il 64% dei voti contrari fondamentalmente perché sarebbe stata emessa da imprese private.

