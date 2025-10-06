Legali Flotilla, oggi via da Israele 170 attivisti
Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere oggi circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni.
(Keystone-ATS) Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele.
“Questo fa seguito all’espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi – aggiungono gli avvocati di Adalah – la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna”.