Lee, da arresti un impatto su investimenti Seul negli Usa

Keystone-SDA

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha detto che il massiccio blitz della scorsa settimana delle autorità dell'immigrazione Usa in una fabbrica Hyundai-LG in costruzione in Georgia, potrebbe avere un "impatto significativo" sui futuri investimenti diretti.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’operazione, con centinaia di lavoratori sudcoreani incatenati e ammanettati, è stata “sconcertante”, ha aggiunto Lee, nel briefing con i media ai 100 giorni dal suo insediamento. È un evento che “potrebbe avere un impatto significativo sulle future decisioni di investimento, in particolare quando si valuta la fattibilità di operazioni dirette negli Usa”.