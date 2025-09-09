La televisione svizzera per l’Italia

Lecornu nuovo primo ministro incaricato

La nomina di Sébastien Lecornu è stata disposta con "l'incarico di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell'adozione di una finanziaria per la Nazione e della costruzione di accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi".

(Keystone-ATS) Secondo il comunicato diffuso dall’Eliseo, soltanto “dopo queste discussioni, spetterà al nuovo primo ministro proporre un governo al presidente”.

Passaggio di consegne domani alle 12

Si è intanto appreso che il passaggio di consegne tra il premier uscente, Francois Bayrou, e quello appena incaricato, Sébastien Lecornu, è previsto per domani alle ore dodici. La cerimonia si svolgerà a Palazzo Matignon, storica sede del primo ministro a Parigi.

