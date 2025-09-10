La televisione svizzera per l’Italia

Lecornu ai francesi, “ce la faremo”. Bayrou offre aiuto

Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, durante la cerimonia di passaggio delle consegne dal suo predecessore François Bayrou, si è rivolto ai francesi esclamando: "Ce la faremo!".

(Keystone-ATS) Lecornu ha ringraziato Bayrou e ha nuovamente “reso omaggio” al suo “coraggio” dopo 8 mesi alla guida del governo. “Dico alle francesi e ai francesi che ce la faremo”, ha detto.

Il nuovo premier ha poi illustrato brevemente il suo “metodo” e il “cambiamento” che intende imprimere all’azione di governo. Durante la cerimonia ha promesso di “cambiare”, anticipando che lui e i suoi collaboratori dovranno “essere più seri nel modo di lavorare con le opposizioni”, oltre ad “essere più creativi”.

“Servirà rompere con il passato e non soltanto nella forma o nel metodo – ha detto Lecornu – serve rompere anche sul fondo” delle questioni.

Anche Bayrou ha preso la parola, citando “tre parole” che gli vengono in mente lasciando palazzo Matignon: “Aiutare, unire e inventare”.

“Aiutare – ha spiegato Bayrou al fianco di Lecornu – e io farò di tutto per aiutare il governo. Il mio aiuto è scontato nei prossimi mesi”. “Unire, poiché – ha spiegato – non credo che il nostro Paese resterà eternamente fra divisioni, offese e violenza”. Infine, “inventare, perché non credo nemmeno che resteremo un Paese in cui politici e forze politiche continueranno a pretendere che la realtà non esista, che non si vuole vedere. Penso che dovremo inventare il mondo nuovo che si imporrà a partire dalla realtà”.

