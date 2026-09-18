Leader socialdemocratica Andersson incaricata di formare il governo
Il presidente del Parlamento svedese ha dichiarato oggi che, a seguito dei colloqui post-elettorali con i leader dei partiti, ha incaricato la leader del centrosinistra Magdalena Andersson, del Partito Socialdemocratico, di formare un governo.
(Keystone-ATS) “Alla luce dei colloqui odierni, ho deciso di incaricare la leader del Partito Socialdemocratico, Magdalena Andersson, di tentare di formare un governo”, ha detto ai giornalisti il presidente Andreas Norlén.