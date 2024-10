Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso.

(Keystone-ATS) “Il mio programma di lavoro è una continuazione di quello del nostro leader, Sayyed Hassan Nasrallah”, ha detto Qassem nel suo primo discorso come capo del movimento sciita libanese, impegnandosi a portare avanti “il piano di guerra che Nasrallah ha sviluppato con la leadership”.

“Non stiamo combattendo per nessun obiettivo se non per proteggere il nostro Paese, per sostenere i palestinesi, per impedire che Israele e gli Usa prendano il controllo”, è un altro passo del discorso di Qassem, riportato dal quotidiano libanese L’Orient Le Jour.

“L’Iran ci sostiene nel nostro progetto e non vuole nulla in cambio. Accoglieremo con favore qualsiasi sostegno da parte di qualsiasi Paese arabo per condurre la nostra lotta”, ha proseguito Qassem. “Ringraziamo i fronti che ci sostengono, soprattutto quelli in Iraq e nello Yemen”, ha aggiunto.

Qassem ha poi annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con Israele, ma a certe condizioni. “Se Israele decide di fermare la guerra, lo accetteremo alle condizioni che ci vanno bene. Finora, nessuna proposta accettabile per Israele e adatta a noi è stata messa in discussione”, ha precisato.