Leader Hezbollah, accordo è una capitolazione e una sconfitta

Keystone-SDA

L'accordo di Washington tra Libano e Israele è "una capitolazione e una sconfitta": lo afferma il leader di Hezbollah Naim Qassem invitando il Paese di cedri a "porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati" con lo Stato ebraico.

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(Keystone-ATS) “L’esito di questi negoziati diretti, assurdi, umilianti e vergognosi per il Libano viene respinto senza riserve da gran parte della popolazione libanese”, ha dichiarato il capo del partito-milizia che ha descritto, come riporta il quotidiano “L’Orient Le Jour”, l’accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele come “una dichiarazione d’intenti volta a sabotare il Libano, destabilizzarlo e fomentare la discordia tra i libanesi”.

“La dichiarazione di Washington definisce i principi fondamentali che gli Stati Uniti e Israele prevedono per la sottomissione del Libano al progetto del Grande Israele. Fare del disarmo della resistenza (di Hezbollah) il punto di partenza di qualsiasi accordo equivale a distruggere il potere del Libano e costituisce una minaccia esistenziale per il popolo che resiste”, ha aggiunto Qassem ribadendo che serve un cessate il fuoco globale e il ritiro di Israele dal Libano.

In precedenza il movimento sciita filo-iraniano aveva dichiarato in una nota di aver “ufficialmente informato il presidente libanese Joseph Aoun della propria opposizione all’intesa, sostenendo che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il completo ritiro delle forze israeliane da tutto il territorio libanese”.

Hezbollah ha inoltre indicato come condizioni imprescindibili il ritorno degli sfollati, la ricostruzione delle aree colpite dal conflitto e il rilascio dei prigionieri libanesi detenuti da Israele.

Il rifiuto arriva dopo che Stati Uniti, Libano e Israele hanno annunciato, al termine di un incontro trilaterale ad alto livello a Washington, un’intesa per l’attuazione di un cessate il fuoco.

L’accordo prevede la completa cessazione degli attacchi di Hezbollah contro Israele e l’allontanamento delle sue forze dalle aree a sud del fiume Litani, oltre alla creazione di zone sotto il controllo esclusivo delle Forze armate libanesi.