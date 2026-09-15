Leader dem Camera Usa chiede intervento immediato Congresso sull’Ia

Keystone-SDA

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Il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries ha chiesto un intervento immediato del Congresso per regolamentare l'intelligenza artificiale.

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(Keystone-ATS) Si tratta del suo appello più urgente finora per introdurre misure di controllo su questa tecnologia in rapida evoluzione, alla luce degli avvertimenti secondo cui, se lasciata senza freni, potrebbe portare all’estinzione dell’umanità. Lo scrive Politico.

“La crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale e le sfide che ne derivano non sono una bufala”, ha dichiarato Jeffries durante la sua conferenza stampa settimanale. “È una realtà concreta – a prescindere da ciò che sostiene Donald Trump al riguardo – e richiede un’azione decisa e immediata da parte del Congresso, in linea con quanto auspicato dai principali esperti del settore: ovvero rallentare il ritmo per tutelare la salute, la sicurezza e il benessere del popolo americano”.

L’appello di Jeffries a favore di una regolamentazione giunge a pochi giorni dall’allarme lanciato da Jacob Coxon, ex ricercatore di Anthropic, secondo cui l’IA potrebbe “ucciderci tutti”; tali dichiarazioni hanno spinto i vertici di aziende come Anthropic (Dario Amodei), OpenAI (Sam Altman) e xAI (Elon Musk) a chiedere un rallentamento nello sviluppo dell’IA. Trump ha reagito minimizzando i rischi e ribadendo con forza la necessità di accelerare i progressi tecnologici nel campo dell’IA per competere con la Cina.

Jeffries ha esortato lo speaker della Camera Mike Johnson a mantenere il Congresso in sessione “finché non verranno adottate misure decisive per proteggere la sicurezza e il benessere del popolo americano, di fronte alle crescenti preoccupazioni sollevate dagli esperti dello stesso settore dell’intelligenza artificiale”.