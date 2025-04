Le tre presentatrici dell’ESC intendono agire come un tutt’uno

Keystone-SDA

Michelle Hunziker, Sandra Studer e Hazel Brugger presenteranno assieme l'Eurovision Song Contest (ESC), che si terrà a maggio a Basilea. Il fatto di vivere in mondi televisivi diversi è un vantaggio, dicono le tre conduttrici in un'intervista.

(Keystone-ATS) Sandra Studer, storica presentatrice della SRF, si è classificata quinta all’ESC nel 1991 con il nome d’arte di Sandra Simó. Evento che ha anche commentato per l’emittente radiotelevisiva svizzerotedesca per diversi anni. A maggio lo condurrà in qualità di co-presentatrice, come già annunciato a gennaio.

Sarà affiancata dalla comica e cabarettista svizzero-tedesca Hazel Brugger, nota per il suo asciutto sarcasmo e che, dopo gli inizi in Svizzera, si è fatta conoscere da un vasto pubblico anche in Germania, tra l’altro come inviata esterna dell'”heute-show” della ZDF. Studer e Brugger condurranno i due spettacoli di semifinale.

Michelle Hunziker si unirà a loro per la finale. La conduttrice, nata a Sorengo nel 1977, e cresciuta nella Svizzera tedesca, è attiva soprattutto come presentatrice in Italia, ma è anche uno dei volti televisivi più noti in Germania e Svizzera.

Anche se tutte lavorano nel mondo media, operano in ambienti televisivi diversi. È proprio questo il vantaggio per l’ESC, ha dichiarato Studer in un’intervista all’agenzia Keystone-ATS e ad altri media. “Più ci si assomiglia, più lo spettacolo diventa noioso”. “L’ESC ha sempre prosperato sui contrasti: qui, ballate minimaliste incontrano ritmi techno e metal”, ha aggiunto Brugger.

“Ci completiamo perfettamente”

Quest’ultima trova sorprendente la rapidità con cui lei, Hunziker e Studer hanno formato una comunità. “Sembra di essere in un film di rapine alla ‘Ocean’s Eleven’: Ognuno ha la sua area di competenza per la quale viene impiegato. Ci completiamo perfettamente a vicenda”.

Non è ancora stata definita una divisione concreta della moderazione. “Il calore di Michelle si noterà nel dialogo con i candidati, mentre il modo rilassato e spontaneo di Hazel si nota quando va nel backstage o entra in contatto con i fan. Sicuramente mi occuperò di alcune votazioni”, ha dichiarato Studer. Ognuna di loro deve essere in grado di far valere le proprie capacità e al contempo vogliono apparire come un tutt’uno.

Ciò che le tre hanno in comune nella loro vita privata è più importante per la connessione rispetto a ciò che condividono professionalmente, hanno detto le presentatrici. “Assieme abbiamo in tutto otto figlie, questo è stato un argomento immediato quando ci siamo conosciute”, ha detto Studer. “Quando ci siamo incontrate, ho avuto subito la sensazione che fossimo tre mamme, non delle dive”, ha aggiunto Hunziker.

Script di moderazione rigoroso

La moderazione è rigorosamente predeterminata: è necessario per un evento di tale portata, che viene seguito in diretta da circa 160 milioni di persone, poiché è chiaramente definito quanto deve essere detto e in quale tempo. “In cambio, siamo libere di contribuire alla stesura del copione durante la pianificazione”, afferma Hunziker.

Tuttavia, le rigide linee guida di moderazione non impediscono a Brugger di offrire momenti di umorismo. “Non c’è niente di peggio per la creatività di quando si ha tutta la libertà del mondo. Allora tutto ciò che viene fuori è senza senso”, afferma Brugger. L’umorismo può trarre grandi benefici se c’è un “quadro definito” per esso.

Anche se il multilinguismo della Svizzera sarà meno enfatizzato – le tre padrone di casa dovranno presentare l’ESC in inglese – l’obiettivo è quello di far conoscere al pubblico il Paese ospitante. “Parleremo ovviamente della Svizzera, della sua storia e delle sue tradizioni”, ha detto Hunziker. “Il fatto che l’ESC si tenga qui è una grande opportunità per la Confederazione di mostrarsi al mondo”, ha aggiunto.