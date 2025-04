Le Pen alla sua piazza, ‘non mollerò di un centimetro’

Keystone-SDA

Davanti ad una folla di sostenitori a place Vauban a Parigi, Marine Le Pen ha reso omaggio all'"eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto".

(Keystone-ATS) “Per me è impossibile nascondere l’emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese – ha aggiunto la leader del Rassemblement National condannata all’ineleggibilità in primo grado per 5 anni al processo per i falsi impieghi all’europarlamento – grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore”. “Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro”, ha aggiunto.

“È una caccia all’uomo politica”, ha detto oggi Marine Le Pen al raduno nel centro di Parigi. La leader di estrema destra ha lamentato di essere stata aggiunta ai “trofei di caccia” dei giudici: “Non esito a sottolineare la dimensione politica nel processo che ci viene fatto. Non si tratta di una sentenza giudiziaria. Si tratta di una sentenza politica!”, ha detto davanti a quelli che secondo il presidente del Rn, Jordan Bardella, sono 10.000 sostenitori.

La stessa Le Pen ha affermato che 500.000 francesi hanno firmato la petizione che sostiene la sua candidatura alle presidenziali del 2027.