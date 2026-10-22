Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Keystone-SDA

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Nuove norme in materia di trasmissione dei dati dei passeggeri aerei e quelli personali Schengen, nonché di modernizzazione dei documenti d'identità: sono alcune delle modifiche legislative che entreranno in vigore in Svizzera dal 1° novembre.

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(Keystone-ATS) SICUREZZA AEREA: Le compagnie aeree dovranno trasmettere dati dettagliati sui passeggeri a un’autorità nazionale, la Passenger Information Unit (PIU). Il nuovo regolamento disciplina i formati e le tempistiche di tale trasmissione, al fine di contrastare in modo più efficace il terrorismo e i reati gravi. In futuro, i passeggeri saranno informati della raccolta dei dati prima della prenotazione. Questa misura attua la legge sui dati dei passeggeri aerei approvata dal Parlamento e mira ad aumentare la sicurezza nel ramo, garantendo al contempo il rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

SCHENGEN: Una nuova ordinanza disciplina in dettaglio la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (SIS) e i compiti dell’ufficio SIRENE in Svizzera, ovvero il centro nazionale di riferimento e coordinamento per il SIS presso l’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Il testo precisa le modalità con cui le autorità svizzere gestiscono e scambiano i dati personali nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza interna e rendere più efficaci i controlli alle frontiere, standardizzando il trattamento dei dati. Questo adeguamento serve ad attuare gli obblighi internazionali di Schengen e mira a garantire una cooperazione senza intoppi con gli altri Stati membri nella lotta alla criminalità.

DOCUMENTI DI IDENTITÀ: La Svizzera modernizza i propri documenti di identità e adegua la relativa ordinanza. A partire dal 1° novembre, l’attuale “passaporto provvisorio” sarà denominato “passaporto di emergenza”, il che dovrebbe garantire maggiore chiarezza. Inoltre, in futuro le carte d’identità saranno offerte esplicitamente in due varianti: con e senza chip. La raccolta dei dati biometrici – come le impronte digitali – per passaporti e carte d’identità con chip viene precisata, anche in linea con gli standard internazionali. Sono state poi ridefinite le tariffe per i diversi tipi di documenti, al fine di tenere conto dell’onere amministrativo e delle innovazioni tecniche. Le modifiche riguardano tutti i cittadini svizzeri che richiedono un nuovo passaporto o una nuova carta d’identità.

AGRICOLTURA: Un nuovo regime per la gestione della diarrea virale bovina (BVD) entrerà in vigore nelle aziende svizzere di allevamento. Viene abolita la precedente classificazione delle aziende in “non soggette a restrizioni”, “soggette a restrizioni” e “soggette a restrizioni per singoli animali”. D’ora in poi ci saranno solo due categorie: “esente da BVD” o “non esente da BVD”, ha comunicato l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Da novembre, le aziende esenti potranno spostare gli animali senza restrizioni. Per le aziende non esenti vi saranno invece restrizioni. Con il nuovo regime si conclude una fase transitoria di due anni verso l’eliminazione della BVD in Svizzera. L’USAV persegue infatti l’obiettivo di eradicare la malattia. Ad oggi oltre il 99% degli allevamenti bovini è esente dal virus.

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