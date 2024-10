Le linci apprezzano la regione Simme-Sarine

Keystone-SDA

I cantoni di Berna, Friburgo e Vaud hanno recensito 45 linci adulte e dieci giovani di nove cucciolate diverse.

(Keystone-ATS) La regione in questione – denominata Simme-Sarine – risulta fra le più densamente popolate in Svizzera, assieme al Nord del Rodano e all’est dell’Oberland bernese, si legge in un comunicato odierno della fondazione Kora per la protezione degli animali selvatici.

Trappole fotografiche sono state installate nell’inverno 2023/2024 e hanno permesso di identificare i felini. La densità in questa regione di riferimento resta stabile rispetto alle ultime stime risalenti al periodo 2020/2021.

Nell’area di riferimento ovest della Svizzera centrale, che comprende regioni dei cantoni Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Berna, le trappole fotografiche hanno invece scovato undici linci adulte e 3 o 4 giovani.

A causa di una diminuzione della densità registrata in passato, il rilievi sono stati effettuati a intervalli più ravvicinati dal 2018. Dalle analisi è emerso un aumento significativo della popolazione rispetto al 2020/2021, anche se la densità rimane bassa rispetto ad altre aree.

Da sottolineare che una lince nata nel canton Lucerna nel 2022 è nel frattempo migrata nel canton Friburgo. L’itinerario intrapreso è però sconosciuto.