Le Giornate di Soletta renderanno omaggio a Ursula Andress

Keystone-SDA

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Il programma speciale "Histoires" delle Giornate di Soletta sarà dedicato all'attrice e modella bernese Ursula Andress. Si tratta del primo omaggio alla novantenne nella sua Svizzera natale.

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(Keystone-ATS) Lo indicano gli organizzatori in una nota odierna. Andress ha segnato la storia del cinema, in particolare fra gli anni ’60 e ’70, interpretando svariati ruoli, tra cui quello iconico della prima Bond girl nel 1962 al fianco di Sean Connery, indica il comunicato.

Andress viene descritta come un’icona discreta e all’avanguardia. Ha vestito i panni di donne indipendenti come, ad esempio, quello di una cacciatrice al fianco di Marcello Mastroianni nel film futurista “La decima vittima” (1965) di Elio Petri. Fra le pellicole più importanti della sua carriera si cita anche il western “Sole rosso” (1971) del regista britannico Terence Young dove Andress recita al fianco di Alain Delon, Charles Bronson e Toshirō Mifune.

Alla 62esima edizione delle Giornate di Soletta, che si terrà dal 20 al 27 gennaio 2027, verranno presentati una decina di film che la vedono protagonista. L’omaggio sarà completato da incontri con cineasti e persone che hanno accompagnato la sua carriera.

L’attrice non sarà presente a Soletta, precisano gli organizzatori nella nota. Il programma della sezione “Histoires” verrà svelato a novembre.