Le FFS non sono mai state così puntuali come nel 2024

Keystone-SDA

Il 2024 è stato un anno record per le FFS in termini di puntualità dei treni: il 93,2% dei convogli sono risultati in orario, contro il 92,5% dell'anno precedente. Soprattutto Svizzera occidentale e Ticino sono riusciti a migliorare la situazione.

(Keystone-ATS) Secondo quanto si legge in un comunicato odierno, la puntualità è migliorata quasi in tutte le regioni e la puntualità di coincidenza è stata pari al 98,7%, proprio come nel 2023.

Nella Regione Sud la puntualità ha toccato il record del 92,6%, superiore all’anno precedente di 2,1 punti percentuali. La ripresa del traffico nella galleria di base del San Gottardo è andata bene e l’orario è rimasto stabile. Inoltre, nel corso dell’anno è migliorata l’affidabilità del materiale rotabile. Hanno rappresentato delle sfide la scarsa puntualità dei collegamenti dall’Italia e gli scioperi con breve preavviso delle ferrovie estere.

In Romandia, grazie a modifiche agli orari, si è riusciti a migliorare notevolmente la puntualità, che nel 2024 è stata del 91,9% (2,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). Il miglioramento si riflette nel valore della soddisfazione della clientela, anch’esso aumentato. La Svizzera occidentale è però al di sotto dell’obiettivo del 92,0%. L’orario di quest’anno si prefigge di aumentare la solidità del sistema, anche in presenza cantieri.

Nonostante numerosi lavori, nella Svizzera tedesca si è arrivati al massimo valore di puntualità in assoluto (Regione Centro 93,71%, Regione Est 93,65%).

Quest’anno – sottolineano le FFS – sarà particolarmente impegnativo, con numerosi cantieri e grandi eventi come l’Europeo di calcio femminile e l’Eurovision Song Contest. Verranno quindi prese diverse misure, come la sostituzione della vecchia flotta e l’ottimizzazione del servizio invernale.