Le elezioni presidenziali in Croazia il 29 dicembre

Keystone-SDA

Le elezioni presidenziali in Croazia si terranno il 29 dicembre prossimo. Lo ha annunciato oggi il premier Andrej Plenkovic.

(Keystone-ATS) “Come ho già detto in precedenza, le elezioni non si terranno a Natale o a Santo Stefano, così che chi vorrà potrà programmare le sue attività”, ha detto il premier al termine di una riunione del direttivo del suo partito conservatore Hdz – come riferito dai media regionali.

Se nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio due settimane dopo il primo turno.