Le donne giapponesi in cima per l’aspettativa di vita

Per il quarantesimo anno consecutivo le donne giapponesi si confermano in cima alla classifica per la più alta aspettativa di vita a livello mondiale.

(Keystone-ATS) Secondo i nuovi dati diffusi dal governo nipponico, infatti, nel 2024 le donne del Sol Levante avevano una speranza di vita di 87,13 anni, con un leggero calo di 0,01 anni rispetto al 2023. Per gli uomini il dato è rimasto invariato a 81,09 anni, ma la loro posizione nella classifica mondiale è scesa dal quinto al sesto posto.

Nella classifica globale le donne giapponesi sono seguite dalla Corea del Sud con 86,40 anni e dalla Spagna con 86,34 anni. Tra gli uomini, invece, la Svezia si è classificata al primo posto con 82,29 anni, seguita dalla Svizzera con 82,20 anni e dalla Norvegia con 81,59 anni.

In base alle statistiche del ministero della Salute e del Welfare, l’aspettativa di vita sia per gli uomini che per le donne è diminuita nel 2021 e nel 2022, principalmente a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, ma è risalita nel 2023.