Le autorità Usa indagano sul sistema di guida autonoma di Tesla

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Le autorità americane lanciano un’indagine sul sistema di guida autonoma di Tesla. La National Highway Transportation Safety Administration intende infatti accertare se la tecnologia è responsabile di quattro incidenti, in uno dei quali è rimasto ucciso un pedone.

L’autorità per la sicurezza stradale intende esaminare il software per verificare se abbia o meno misure di salvaguardia che richiedono al conducente di riprendere il comando delle vettura in situazioni che la tecnologia non è in grado di gestire da sola.

Per Elon Musk e le sue aspirazioni si tratta di un duro colpo dopo il lancio del ‘robotaxi’. Il software di guida autonoma di Tesla è da tempo criticato dalle autorità e dagli esperti di sicurezza, secondo i quali non fa abbastanza per assicurarsi che il conducente resti allerta e pronto a intervenire in caso di errore.

Gli incidenti che saranno esaminati sono avvenuti in condizioni di bassa visibilità e le autorità esamineranno “la potenziale incapacità del sistema di rilevare e disimpegnarsi in situazioni specifiche in cui non è in grado di funzionare adeguatamente”. Il software di Tesla dipende dalle telecamere, a differenza dei suoi rivali che usano invece radar o tecnologia laser per individuare oggetti e persone quando c’è scarsa visibilità.