Lavrov arrivato negli Usa per partecipare al G20

Keystone-SDA

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Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato negli Stati Uniti per partecipare a una riunione del G20, come riferito dall'agenzia di stampa Tass.

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(Keystone-ATS) La presenza di Lavrov susciterà inevitabilmente malumori tra gli europei. Ciò “non normalizza in alcun modo le sue azioni o le sue posizioni”, ha precisato una fonte diplomatica aggiungendo che “gli europei continueranno a difendere fermamente la propria linea sull’Ucraina”.

La Francia, che quest’anno detiene la presidenza del G7, sarà rappresentata dal ministro degli Affari esteri Jean-Noël Barrot, mentre per la Cina sarà presente il viceministro Ma Zhaoxu. Grande assente è il Sudafrica, finito nel mirino di Washington, che gli contesta una presunta persecuzione ai danni dei discendenti dei coloni bianchi europei, gli afrikaner. Al contrario, Washington ha invitato la Polonia, auspicandone l’ingresso come membro a pieno titolo.

Gli osservatori terranno d’occhio eventuali contatti tra Rubio e il suo omologo brasiliano Mauro Vieira, la cui presenza è stata confermata dal Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti hanno accolto sul proprio territorio Flavio Bolsonaro, che ha lasciato il Brasile dopo aver perso le elezioni presidenziali di domenica contro il presidente Lula.

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