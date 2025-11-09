Lavrov, uso assett russi per Kiev è inganno e rapina

Keystone-SDA

"Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta dell'Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere".

(Keystone-ATS) Lo dice il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sull’ipotesi di utilizzo degli assett russi congelati per sostenere Kiev, citato da Ria Novosti. “Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina”, ha aggiunto

“Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo” e “la Russia risponderà in modo appropriato”.

La Russia per Lavrov risponderà in modo “appropriato”, e “nel rispetto del principio di reciprocità, degli interessi nazionali e della necessità di risarcire i danni causati”. Nell’intervista Lavrov ha detto che “a quanto pare, gli istinti di lunga data dei colonizzatori e dei pirati si sono risvegliati negli europei”.

“La confisca delle nostre riserve auree e valutarie non salverà i protetti di Kiev dell”Europa unita’ – ha dichiarato il ministro russo-. È chiaro che il regime non sarà in grado di ripagare alcun debito e non ripagherà mai i suoi prestiti”.

“Considerando ciò – ha poi aggiunto – non tutti nell’Unione Europea sono disposti ad adottare ciecamente tali misure, che comportano anche gravi rischi per la reputazione dell’eurozona come polo economico” e “Bruxelles e altre capitali occidentali potrebbero ancora tornare in sé e abbandonare l’avventura pianificata”.