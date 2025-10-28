Lavrov, ‘pronti a dare garanzie che non attaccheremo Nato’

Keystone-SDA

La Russia non ha alcuna intenzione di attaccare un Paese Nato, ed è pronta a sottoscrivere tale impegno in un accordo sulle garanzie di sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Speriamo – ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca – che il presidente Trump continui sinceramente a cercare una soluzione alla crisi ucraina e mantenga l’impegno verso quei principi che sono stati elaborati al vertice di Anchorage, e che sono stati sviluppati sulla base delle proposte americane”.

“Abbiamo detto più volte che non abbiamo e non abbiamo mai avuto intenzione di attaccare alcun Paese tra gli attuali membri della Nato e dell’Unione Europea, siamo pronti a formalizzare questa posizione nelle future garanzie di sicurezza per questa parte dell’Eurasia”, ha detto Lavrov in un intervento alla Conferenza internazionale sulla sicurezza euroasiatica a Minsk.

Ma il ministro degli Esteri russo ha aggiunto che “i leader dell’Unione europea evitano di considerare queste future garanzie su una base veramente collettiva, dichiarando con orgoglio che dopo la crisi ucraina devono esistere garanzie di sicurezza non con la partecipazione della Russia, ma contro la Russia”.