Lavorare da casa: non tutti possono farlo

Il fioraio 32enne Boris Bott. Keystone / Magali Girardin

La tatuatrice 35enne Samantha Dottori. Keystone / Magali Girardin

Christophe Thuet, cuoco 50enne. Keystone / Magali Girardin

Il pilota di linea 36enne Tom Zouridis. Keystone / Magali Girardin

Nathalie Cuenet, attrice e sceneggiatrice 53enne. Keystone / Magali Girardin

Enzo Guebey, 21 anni, giocatore di hockey su ghiaccio. Keystone / Magali Girardin

Aurelien Toffoletto, pittore 29enne. Keystone / Magali Girardin

Claire Firmann, 51 anni, tecnica delle luci. Keystone / Magali Girardin

Marc Hwang, massoterapista 55enne. Keystone / Magali Girardin

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 luglio 2021 - 10:35

Sono molte, moltissime, le aziende che hanno dovuto temporaneamente chiudere come conseguenza delle misure prese dalla Confederazione per contrastare la rapida diffusione del coronavirus. Alcuni dipendenti hanno potuto comunque continuare a lavorare rimanendo a casa. Ma altri, spesso indipendenti, hanno potuto solo aspettare e sperare in una rapida ripresa, che potesse evitare loro il disastro finanziario. Magali Girardin, dell'agenzia Keystone-ATS, ne ha fatto un servizio fotografico.