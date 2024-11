Lastminute.com: ricavi tornano a crescere ed è in arrivo nuovo Ceo

Keystone-SDA

Dopo aver chiuso il primo semestre con ricavi in calo Lastminute.com torna a crescere: per il terzo trimestre la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso annuncia una progressione del fatturato.

2 minuti

(Keystone-ATS) E dall’anno prossimo arriverà un nuovo Ceo.

Stando ai dati diffusi stamani, nel periodo luglio-settembre l’impresa ha visto i proventi salire (su base annua) del 6% a 87 milioni di euro (82 milioni di franchi al cambio attuale). L’utile operativo Ebit è aumentato del 49% a 9 milioni, mentre i profitti netti hanno raddoppiato, raggiungendo 6 milioni.

“I risultati mostrano una solida ripresa dopo la performance più debole della prima parte dell’anno”, commenta il presidente della direzione Luca Concone. Dal primo gennaio al manager subentrerà Alessandro Petazzi, un dirigente con studi all’università Bocconi di Milano e a Copenhagen, nonché trascorsi professionali presso Fastweb e TUI Musemen. Concone rimarrà comunque attivo come senior advisor e membro del consiglio d’amministrazione.

Altra novità importante per gli investitori: la società ha annunciato il varo di un programma di riacquisto di azioni. La borsa ha reagito bene: a metà giornata il titolo guadagnava il 2%.

Il gruppo Lastminute.com gestisce marchi quali Lastminute.com, Volagratis, Rumbo, Weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue e numerosi paesi vengono raggiunti milioni di persone al mese. Per il gruppo lavorano oltre 1700 persone. La società aveva fatto parlare di sé anche per le indennità per lavoro ridotto ricevute in modo indebito durante la pandemia: nel 2022 l’allora presidente della direzione e altri dirigenti erano finiti in carcere; l’intero management era stato sostituito nel dicembre dello stesso anno.