Larga vittoria socialisti Rama a parlamentari in Albania

Keystone-SDA

Il Partito socialista del primo ministro albanese Edi Rama ha ottenuto un'ampia vittoria alle elezioni parlamentari, assicurandosi il suo quarto mandato.

(Keystone-ATS) Secondo i risultati ufficiali diffusi nella tarda serata di ieri, i socialisti hanno ottenuto il 52,1% dei voti contro il 34,2% dell’alleanza dei partiti d’opposizione guidata da Sali Berisha. I voti della diaspora non sono ancora stati conteggiati, ma già secondo i risultati parziali Rama era in testa anche in questo caso.

Secondo le proiezioni, il Partito socialista potrebbe avere più parlamentari rispetto alle elezioni del 2021. All’epoca aveva ottenuto 74 seggi sui 140 dell’assemblea.

Il voto è stato dominato dalla competizione tra il tre volte premier Rama, 60 anni, che ha concentrato la sua campagna sull’integrazione europea, e il candidato di destra Berisha del Partito democratico d’Albania. I due si sono concentrati principalmente su temi economici come pensioni, salari, infrastrutture e turismo. Ma ci sono stati anche aspri scambi sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, considerata requisito essenziale per la candidatura dell’Albania all’Ue.

Ieri l’ottantenne Berisha, il primo presidente post-comunista dell’Albania, ha parlato di irregolarità elettorali accusando i socialisti di pressioni, brogli e compravendita di voti.