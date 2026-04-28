Lanciata iniziativa contro l’acquisto degli F-35

Keystone-SDA

L'associazione civica "No agli F-35" intende bloccare l'acquisto dei caccia americani F-35 tramite un'iniziativa popolare. La raccolta delle firme prende il via oggi.

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(Keystone-ATS) La Cancelleria federale ha pubblicato il testo dell’iniziativa sul Foglio federale. In esso si afferma che la Confederazione deve rinunciare all’acquisto dei caccia F-35 e adeguare di conseguenza il budget dell’esercito. Secondo “No agli F-35”, l’iniziativa è sostenuta da oltre 220 persone, molte delle quali avevano già appoggiato la precedente iniziativa “Stop F-35”, ritirata dopo il lancio.

L’associazione sottolinea di aver già chiesto più volte al Consiglio federale l’ammontare delle spese per i jet e richiesto informazioni sul calendario e sul contratto. Non essendo ancora pervenuta nessuna risposta, “No agli F-35” ha deciso di riproporre oggi le stesse domande.

Il termine per la consegna delle firme scadrà alla fine di ottobre 2027.