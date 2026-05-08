Lancia raccolta fondi per low cost fallita, superati 437 milioni

Keystone-SDA

Dopo il fallimento della compagnia low cost americana Spirit Airlines, che ha lasciato migliaia di dipendenti e viaggiatori nel caos, un giovane appassionato di aviazione ha lanciato online una campagna per "comprarla" attraverso micro-donazioni popolari.

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(Keystone-ATS) In pochi giorni le promesse di contributi raccolte da Hunter Peterson hanno superato i 437 milioni di dollari. Il progetto, ribattezzato informalmente “Spirit 2.0”, punta a creare una compagnia “dei passeggeri”, senza grandi azionisti o manager strapagati a decidere il futuro dell’azienda.

Sul sito creato da Peterson chiunque può impegnarsi a versare almeno 45 dollari, il prezzo medio di un tipico biglietto Spirit, anche se per ora il denaro non viene effettivamente prelevato. “Salite a bordo, sfigati: stiamo per comprare una compagnia aerea”,è la breve biografia che accompagna il volto sorridente di Peterson, il quale ha già contattato avvocati specializzati in fusioni e crisi aziendali, oltre al sindacato degli assistenti di volo della compagnia.

Intanto sui social il progetto sta diventando una sorta di simbolo contro i grandi gruppi finanziari, con migliaia di utenti che parlano di “potere alla gente”.