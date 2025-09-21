La televisione svizzera per l’Italia

Lammy, oggi annunceremo la decisione sullo Stato palestinese

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncerà oggi la decisione sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito. Lo ha dichiarato il vicepremier David Lammy

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Starmer aveva dichiarato a luglio che avrebbe riconosciuto lo Stato palestinese a meno che Israele non avesse adottato misure “sostanziali”, tra cui il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza.

“Il premier esporrà la posizione più tardi oggi, valutando se tali condizioni siano state soddisfatte”, ha dichiarato Lammy alla Bbc, mentre la maggior parte dei media britannici riporta che la Gran Bretagna si muoverà verso il pieno riconoscimento.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR