Lamborghini da record, nel primo semestre consegnate 5’558 auto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nei primi sei mesi del 2024 Lamborghini ha consegnato 5’558 auto, con un fatturato di 1,621 miliardi euro (1,55 miliardi di franchi al cambio attuale), in crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, e con un risultato operativo di 458 milioni.

Si tratta del miglior risultato di sempre della Casa del Toro in termini di consegne, ricavi e risultato operativo. La profittabilità ha raggiunto il 28,2%. Lo rende noto la casa di Sant’Agata Bolognese (Bologna).

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2024. Stiamo attraversando una fase chiave, supportata dal più grande investimento nella storia dell’azienda, con l’obiettivo principale di ampliare l’offerta prodotto. Questo processo richiede risorse significative, ma tali sforzi sono essenziali per sostenere la nostra crescita e garantire che Automobili Lamborghini continui a innovare ed essere tra i leader nel settore delle supersportive di lusso”, commenta il presidente e CEO Stephan Winkelmann in una call con i giornalisti.

Sul fronte delle consegne gli Stati Uniti restano il primo mercato (1’621 vetture), seguiti da Germania (595), Regno Unito (514), Giappone (354), Cina (337) e Italia (268). “Abbiamo mercati importanti in tutte le regioni e questo ci aiuta a essere un po’ più protetti da crisi a livello locale o regionale”, ha sottolineato Winkelmann.

Positiva la situazione del portafoglio ordini: Revuelto prevede oltre due anni di attesa, per la Huracán le richieste coprono interamente la produzione fino alla chiusura prevista entro fine anno e Urus SE, lanciata a fine aprile in occasione del Beijing International Automotive Exhibition, registra ordini che coprono circa un anno di attesa.

Intanto si avvicina la presentazione, il mese prossimo, dell’erede della Huracán, prevista per il 16 agosto alla Monterey Car Week: l’arrivo di questa auto sarà “l’ultimo tassello del primo passo della strategia direzione Cor Tauri”. Il lancio commerciale del nuovo modello della supersportiva sarà presumibilmente nella seconda parte del 2025: “In quel momento ci sarà la gamma completa ibridizzata”, prevede Winkelmann.