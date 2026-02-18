Lagarde lascerà la BCE prima della fine del suo mandato, media
Christine Lagarde lascerà la guida della Banca centrale europea (BCE) prima della fine del suo mandato di 8 anni. Lo scrive il "Financial Times" in un'esclusiva.
(Keystone-ATS) La banchiera centrale europea vuole dare al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile del prossimo anno, secondo una fonte informata citata dal giornale.