La televisione svizzera per l’Italia

Lagarde: pericoloso controllo Trump su politica monetaria Usa

Keystone-SDA

Sarebbe "un pericolo molto serio" per l'economia globale se il presidente americano Donald Trump prendesse il controllo della politica monetaria statunitense.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde in un’intervista all’emittente francese Radio Classique.

“Se dovesse avere successo, rappresenterebbe un pericolo molto serio per l’economia statunitense e per l’economia globale”, ha sostenuto la 69enne, ricordando che la politica della Federal Reserve “ha ovviamente un impatto sugli Stati Uniti nel mantenimento della stabilità dei prezzi e nel garantire un’occupazione ottimale”.

“Se dipendesse dai dettami di questo o quel singolo individuo”, “gli effetti che avrebbe in tutto il mondo, sarebbero molto preoccupanti”, ha osservato l’ex ministra francese.

Lagarde ha aggiunto, tuttavia, che sarà “molto difficile” per Trump raggiungere una situazione del genere, perché “la Corte Suprema degli Stati Uniti, ampiamente rispettata nel paese e che spero anche lui rispetti, ha specificamente affermato che un governatore della Fed può essere rimosso solo per grave cattiva condotta”. “Bisogna spingersi oltre i limiti per essere rimossi per grave cattiva condotta”, ha ricordato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR