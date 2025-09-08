Lady Gaga, Sabrina e Ariana dominano Mtv Video Music Awards

La televisione svizzera per l’Italia

Lady Gaga trionfa agli Mtv Video Music Awards 2025 chiudendo la serata con quattro trofei, tra cui quello come artista dell'anno, mentre Ariana Grande e Sabrina Carpenter hanno entrambe portato a casa tre premi a testa.

(Keystone-ATS) Ariana Grande ha conquistato il ‘Moon Person’ più prestigioso, quello per il video dell’anno, con Brighter Days Ahead.

C’era anche l’ex dei Måneskin, Damiano David, con Next Summer tra i candidati in corsa per la Mtv Push Performance of the Year, ma i giurati gli hanno preferito Katseye per Touch.

Condotti da LL Cool J, i premi sono stati trasmessi in diretta dall’UBS Arena di New York sia sulla Cbs per la prima volta, e ancora anche su Mtv, dove la cerimonia continua a essere l’ultimo vestigio della rivoluzionaria rete tutto-musica che all’inizio degli anni Ottanta trasformò il videoclip in uno strumento centrale dell’industria della musica.

Artiste donne hanno fatto da mattatrici dell’edizione 2005, portando a casa premi in 24 delle 30 categorie: uno specchio della predominanza femminile conquistata negli ultimi anni nel panorama del pop.

Carpenter: “Protect Trans Rights”

Ariana Grande, rivolgendosi al pubblico dopo aver vinto anche come come migliore artista pop e miglior video longform, ha spiegato che il suo Brighter Days Ahead “riguarda il duro lavoro necessario per guarire da traumi di ogni tipo, e il tornare a casa ai nostri io più giovani creando sicurezza nelle nostre vite, un processo che dura tutta la vita in un esercizio quotidiano”. Grande ha poi presentato a Mariah Carey il Video Vanguard Award, una sorta di premio alla carriera mentre Ricky Martin ha vinto come “Icona Latina”.

Sabrina Carpenter è stata l’unica, in una diretta sulla rete che di recente si è più volte piegata alle pressioni dell’amministrazione Trump per ottenere l’approvazione del merger chiave con Skydance, a prendere posizioni politiche a favore dei diritti dei trans: la sua performance di Tears ha incluso ballerini drag e cartelli con le scritte “Protect Trans Rights” e “In Trans We Trust”.

La superstar di Espresso ha poi preso la parola accettando il premio per il miglior album dedicandolo al suo “incredibile cast, ai ballerini e alle regine sul palco con me stasera: questo mondo, come tutti sappiamo, può essere pieno di critiche, discriminazioni e negatività. Sono grata di poter far parte di qualcosa che porta luce, che ti fa sorridere, ballare e sentire che il mondo è la tua ostrica”.

