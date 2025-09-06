La trasformazione digitale aiuta l’assistenza a domicilio

La televisione svizzera per l’Italia

Si svolge oggi in tutta la Svizzera la Giornata nazionale dell'assistenza e della cura a domicilio. All'insegna del motto "Buona cura significa: innovazione", le organizzazioni Spitex si presentano con attività in loco e mostrano le ultime novità di settore.

(Keystone-ATS) Soluzioni di eHealth, app mobili, sensori in salotto o tablet per la documentazione: molti ausili digitali fanno già parte della vita quotidiana delle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio, ha sottolineato Spitex in un comunicato che accompagna la Giornata nazionale.

Vi sono però anche progetti molto innovativi. Ad esempio, l’IMAD (Institution genevoise de mantien à domicile), l’organizzazione Spitex del Cantone di Ginevra, sta attualmente lavorando a uno strumento che consentirà ai suoi dipendenti di comunicare verbalmente con l’intelligenza artificiale (AI) sulle misure di assistenza in corso.

Un servizio di assistenza domiciliare pediatrica ha poi lanciato il progetto “Monito-raggio medico a distanza in tempo reale” (MFE), in cui i bambini gravemente malati vengono monitorati a casa. Un allarme viene lanciato in caso di urgenza.

Nuovi modelli di lavoro

Allo stesso tempo, forme di lavoro nuove e innovative stanno cambiando radicalmente le organizzazioni. La Spitex della Città di Lucerna, ad esempio, lavora secondo il modello dell’auto-organizzazione e del cosiddetto “New Work”. Invece di un capo squadra che prende tutte le decisioni di gestione, i compiti sono suddivisi in modo indipendente tra i membri del team.

Ciò non significa che ognuno fa quello che vuole, viene sottolineato nella nota. Esistono condizioni quadro a cui tutti sono vincolati: il contratto di servizio con la città, la dichiarazione di missione, nonché le regole e le direttive operative.

Oggi numerose organizzazioni aprono le loro porte al pubblico o sono presenti con stand e attività nelle piazze. L’obiettivo è quello di aprire un dialogo con il pubblico e mostrare come l’assistenza domiciliare stia cambiando grazie alla trasformazione digitale.

