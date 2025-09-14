La televisione svizzera per l’Italia

La Svizzera ottiene undici medaglie agli Euro Skills 2025

Keystone-SDA

La Svizzera ha conquistato undici medaglie ai campionati europei delle professioni EuroSkills a Herning, in Danimarca. Ha vinto nuovamente la competizione, come annunciato ieri sera dalla fondazione SwissSkills.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I giovani professionisti hanno conquistato l’oro in sei settori e la Svizzera ha ottenuto anche tre medaglie d’argento e due di bronzo, ha scritto SwissSkills in una nota.

Le medaglie d’oro sono state vinte da quattro partecipanti nei settori della moda e della tecnologia, dell’imprenditoria e dello sviluppo aziendale, della tecnologia degli autocarri e degli autobus, della tecnica dei veicoli pesanti, ma anche nei mestieri della carpenteria e della pittura. Quest’anno non c’era nessun ticinese fra i partecipanti.

I giovani talenti professionali potranno candidarsi per impegni internazionali il prossimo fine settimana in occasione di SwissSkills 2025. Verranno assegnati i titoli di campione svizzero in 92 professioni e saranno presentate oltre 150 professioni. Secondo il comunicato della fondazione, circa 1100 apprendisti parteciperanno alle competizioni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR