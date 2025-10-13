La svizzera Dorothee Elmiger vince il Premio del libro tedesco

Keystone-SDA

Il Premio del libro tedesco 2025 ("Deutscher Buchpreis) va alla scrittrice zurighese Dorothee Elmiger per il suo romanzo "Die Holländerinnen".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi a Francoforte, in occasione dell’apertura della “Buchmesse”, l’Associazione degli editori e dei librai tedeschi.

Dorotothee Elmiger è nata nel 1985 a Wetzikon (ZH) ed oggi vive a New York. “Die Holländerinnen” (Le olandesi) è il suo quarto libro, nel quale si sovrappongono giallo, horror e momenti teatrali, assieme a molte domande sul presente e sulla scrittura.

Il romanzo sorprende con un testo apparentemente convenzionale. Una donna anziana e minuta sale sul podio e ringrazia per averle permesso di parlare in qualità di scrittrice. Ma invece di presentare una teoria poetica, racconta di un viaggio risalente a diversi anni prima. È questo il secondo livello del libro, nel quale, insieme a un gruppo di teatro documentario, si perde nella giungla tropicale sulle tracce di due donne olandesi scomparse.

La scrittrice ha già ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 2015 ha ad esempio vinto il Premio svizzero di letteratura. Nel 2020 è stata nominata sia per il Premio svizzero del libro di lingua tedesca (Schweizer Buchpreis) che per il “Deutscher Buchpreis” con il romanzo “Aus der Zuckerfabrik”. Anche quest’anno è stata nominata con “Die Holländerinnen” pure per lo “Schweizer Buchpreis”.

Creato nel 2005, il Premio del libro tedesco è dotato di 25’000 euro. Considerato il riconoscimento letterario di maggior prestigio nell’area di lingua tedesca, il premio era andato nel 2022 al giovane autore svizzero tedesco non binario Kim de l’Horizon. Nel 2010 a ricevere il riconoscimento era stata Melinda Nadj Abonji, scrittrice, musicista e artista ungherese e svizzera.