La Starliner si è agganciata alla Stazione Spaziale

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La navetta Starliner si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale con un’ora di ritardo a causa di un problema ai motori.

Gli astronauti Butch Wilmore e Sunita Williams hanno pilotato manualmente la navetta fino alla distanza di 260 metri dalla ISS, come previsto ai fini del test. Quindi hanno dovuto aspettare a circa 200 metri dalla Stazione Spaziale in attesa di risolvere i problemi ai motori. Sarebbe stato infatti rischioso tentare la manovra in quelle condizioni. Risolto il problema, l’aggancio è avvenuto in modo automatico.