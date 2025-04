La star dell’ESC Nemo si esibirà agli Swiss Music Awards

Keystone-SDA

La star dell'Eurovision Song Contest (ESC) Nemo si esibirà alla 18esima edizione degli Swiss Music Awards 2025, che si terranno il 28 maggio all'Hallenstadion di Zurigo.

(Keystone-ATS) Fra gli artisti già annunciati c’è lo svizzerotedesco Trauffer che proporrà un brano con le cantanti Stefanie Heinzmann, Nicky B Fly e Maja Brunner, si legge in una nota congiunta di CH Media, dell’associazione Press Play e dell’Associazione interprofessionale delle etichette musicali svizzere (IFPI).

Gli Swiss Music Awards premiano i musicisti per il lavoro dell’anno precedente, sia gli artisti affermati che i nuovi arrivati. In occasione della 18a edizione, verranno assegnati premi in dieci categorie nazionali e quattro internazionali.

Novità di quest’anno, le categorie “Best Female Act” e “Best Male Act” verranno fuse in una, “Best Solo Act National”, scrivono gli organizzatori.