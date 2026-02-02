La stagione dei pollini è iniziata in Svizzera

Keystone-SDA

La stagione dei pollini è ormai iniziata. Se da dicembre il nocciolo ha cominciato a farsi sentire in singole località, ora le concentrazioni si rivelano già particolarmente elevate in Ticino e - sempre più - sull'altipiano, ha comunicato il Centro allergie Svizzera.

(Keystone-ATS) In effetti anche a nord delle Alpi, una volta che il sole rifarà la sua comparsa e le temperature supereranno stabilmente i cinque gradi, i pollini cominceranno a volare, fatto sicuramente non ben accolto dalle persone che soffrono di allergie. Queste ultime, si legge nelle nota odierna, dovranno già monitorare attentamente la situazione e prendere i farmaci necessari.

Sull’altipiano “Il freddo e la pioggia frenano attualmente la dispersione del polline, ma appena il tempo diventerà più mite, la concentrazione salirà rapidamente, soprattutto nei pomeriggi soleggiati”, ha spiegato a Keystone-ATS Roxane Guillod, esperta di Centro allergie Svizzera.

Oltre al nocciolo, anche l’ontano inizia a farsi sentire. In effetti, in certe città si è iniziato a piantare l’ontano rosso, che fiorisce prima rispetto alle specie locali nero, grigio e verde. Più in generale, si nota una graduale anticipazione della stagione dei pollini.