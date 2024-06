La sonda cinese Chang’e-6 tocca il suolo lunare

2 minuti

(Keystone-ATS) La sonda cinese Chang’e-6 ha toccato con successo il suolo della Luna, sul lato nascosto del satellite. Lo riferisce Xinhuha, l’agenzia statale cinese. Ora la sonda si occuperà di raccogliere campioni, portando a termine il decennale programma spaziale di Pechino.

L’allunaggio di Chang’e-6 è avvenuto nell’immenso bacino del Polo Sud-Aitken, un enorme cratere meteoritico. Secondo l’Agenzia spaziale cinese, sarà la prima volta che verranno raccolti campioni in questa area raramente esplorata della Luna.

Il Chang’e-6 è impegnato in una missione tecnicamente complessa di 53 giorni, iniziata il 3 maggio. Ora che la sonda è giunta a destinazione, tenterà di raccogliere il suolo e le rocce lunari e di effettuare altri esperimenti nella zona di atterraggio. Questo processo dovrebbe essere completato entro due giorni. Due i metodi di raccolta che saranno utilizzati: un trapano per raccogliere campioni sotto la superficie e un braccio robotico per afferrare i campioni dalla superficie.

Il rientro a terra prevede una partenza senza precedenti, cioè dal lato della Luna che è sempre rivolto lontano dalla Terra. Gli scienziati affermano che il lato oscuro della Luna – così chiamato perché è invisibile dalla Terra, non perché non cattura mai i raggi del sole – è molto promettente per la ricerca perché i suoi crateri sono meno coperti da antiche colate di lava rispetto al lato visibile. Il materiale raccolto potrebbe far luce su come si è formata la Luna.