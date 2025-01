La soldatessa Agam è stata liberata

Keystone-SDA

Agam Berger, rapita il 7 ottobre 2023, è emersa dalle macerie della città palestinese di Jabalia ed è stata consegnata alla Croce Rossa. La soldatessa è stata prima condotta su un palco allestito da Hamas per la sua liberazione.

(Keystone-ATS) Sul palco, la Croce Rossa ha firmato un documento della consegna. Agam, vestita con un completo verde oliva, che dovrebbe ricordare un’uniforme militare, ha tenuto in mano il certificato incorniciato che le è stato consegnato dai terroristi, che si sono fatti riprendere dalle telecamere e fotografare da altri miliziani.

Il punto in cui è stata liberata la soldatessa dell’Idf, rapita dalla base militare di Nahal Oz il 7 ottobre 2023, è uno spiazzo sterrato in mezzo a edifici in macerie, dove la distruzione provocata dai bombardamenti è totale, come si vede nelle immagini trasmesse dalle tv arabe.

Nessuna casa è rimasta in piedi. Bandierine palestinesi sono ovunque.

Berger è stata poi consegnata dalla Croce Rossa all’esercito israeliano (Idf).