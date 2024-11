La salma di Liam Payne torna a Londra accompagnata dal padre

Keystone-SDA

Dopo oltre 20 giorni dalla tragica morte avvenuta il 16 ottobre in un hotel di Buenos Aires, il corpo del cantante della band One Direction Liam Payne è stato imbarcato oggi in un volo per Londra di British Airways.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ad accompagnare la salma il padre, Geoff Payne, accorso in Argentina subito dopo aver appreso la notizia, e rimasto a Buenos Aires per seguire lo sviluppo delle indagini sulle circostanze che hanno determinato la caduta di Payne dal balcone della stanza al terzo piano dell’hotel Casa Sur.

La conclusione degli esami forensi ha permesso al padre di poter concludere le pratiche di rimpatrio della salma il cui arrivo nella capitale britannica è atteso per le 07:48 di giovedì, ora locale.

Gli inquirenti in Argentina ritengono che al momento della caduta il cantante fosse “in uno stato di semi-incoscienza o di totale incoscienza”, un “episodio psicotico” probabilmente causato da un cocktail di droghe e farmaci.

Mentre la salma di Payne fa ritorno in Inghilterra le indagini in Argentina proseguono per identificare la persona che gli avrebbe fornito il cocktail fatale.