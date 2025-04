La salma del Papa nella basilica

Keystone-SDA

La salma di Papa Francesco, trasportata dai sediari da Casa Santa Marta e accompagnata dalla solenne processione, è stata deposta nella basilica di San Pietro davanti all'Altare della Confessione.

(Keystone-ATS) Come erano le volontà del Pontefice, non è stata messa sul catafalco, come è sempre avvenuto nel passato, ma adagiata su una piccola pedana leggermente inclinata, posta su un tappeto a terra.

Chiusosi il rito della traslazione – dopo la preghiera dei defunti, l’Eterno riposo, il canto finale è stato dedicato alla Madonna: il Salve Regina – a partire dalle 11, sarà possibile per tre giorni l’omaggio di tutti i fedeli al Pontefice.

La salma del Pontefice era stata accolta, al suo ingresso a Piazza San Pietro, da un lungo e commosso applauso dei fedeli. Molte persone hanno catturato le immagini di questo momento, che è comunque storico per la Chiesa, con i loro telefonini.