La Russia flagella Kharkiv, ‘Putin assassino di bambini’

Keystone-SDA

La vendetta di Vladimir Putin per l'operazione di Kiev 'Tela del Ragno' contro i bombardieri russi si è abbattuta su Kharkiv, la seconda città del Paese, tra le più martoriate dalla guerra in Ucraina.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella notte, ha vissuto “l’attacco più pesante dall’inizio dell’invasione”, secondo il sindaco Igor Terekhov: “Almeno 40 esplosioni” in poco tempo, incendi e un bilancio di tre morti e 21 feriti, tra cui un neonato di appena un mese. Poche ore dopo, un altro raid sulla città, stavolta con bombe teleguidate Kab, ha fatto scorrere nuovamente il sangue, provocando un morto e altri 18 feriti.

Non è solo sull’Ucraina nordorientale che si sono abbattuti i raid delle forze russe: due persone sono rimaste uccise a Kherson e altre tre nella regione di Donetsk. Vittime di una rappresaglia preannunciata, dopo che Donald Trump aveva riferito al mondo che nel loro colloquio Putin gli aveva promesso che avrebbe “risposto” agli attacchi ucraini senza precedenti contro gli aerei russi dello scorso week-end.

Una rappresaglia quasi comprensibile, secondo il presidente Usa, al quale l’operazione di Kiev non è piaciuta: “Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto”, ha commentato il tycoon, che ha sottolineato di sperare che il conflitto non diventi nucleare. La lettura del commander in chief di certo non piace a Volodymyr Zelensky, che è tornato a criticare la definizione elaborata dal leader americano su lui e Putin, paragonati a “due bambini che litigano al parco”: “Non siamo ragazzini al parco giochi. Putin è l’assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini”, ha replicato senza mezzi termini il presidente ucraino in un’intervista ad Abc News.

Il leader ucraino è costretto a contare sempre più morti nel bilancio della guerra per il rifiuto di Putin di accettare la tregua proposta da Kiev e Washington. Di fronte a questo muro, gli Stati Uniti devono rispondere, secondo il governo ucraino che come un mantra ripete ogni giorno la necessità di dure sanzioni americane contro l’economia russa.