La premio Nobel Machado torna in Venezuela dopo dieci mesi

Keystone-SDA

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La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, è rientrata in patria dopo quasi undici mesi fuori dal Paese. "Sono qui. Con voi", ha scritto su X, annunciando il ritorno.

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(Keystone-ATS) La coalizione Comando ConVzla ha confermato il suo arrivo nella chiesa di Santa Rosa, nello Stato di Lara, “per ringraziare la Divina Pastora” per il rientro. Anche l’oppositore Edmundo Gonzalez, candidato alle elezioni presidenziali del 2024, vinte tra denunce di brogli da Nicolas Maduro, ha salutato il ritorno dell’ex deputata, definendolo “un momento importante per il percorso del Paese verso la libertà”.

Machado aveva lasciato il Venezuela dopo circa 16 mesi trascorsi in clandestinità, in un clima di crescente persecuzione politica e pressioni governative seguite alle contestate presidenziali del 2024. La sua partenza era avvenuta attraverso un’operazione top secret, con una traversata notturna in barca fino a Curaçao e un successivo volo per Oslo, in Norvegia.

La leader si era recata in Europa per partecipare alla cerimonia di consegna del Nobel per la pace, assegnatole per il suo impegno in difesa della democrazia e delle libertà politiche. A causa delle difficoltà del viaggio e dei controlli di sicurezza, non era arrivata in tempo per la cerimonia principale: a ritirare il premio al suo posto era stata la figlia.

Ora l’attesissimo rientro in patria arriva in un momento molto delicato per il Paese segnato dal tentativo del governo chavista di avviare un dialogo con l’opposizione. Appena due giorni fa la presidente ad interim, Delcy Rodríguez, notoriamente appoggiata da Washington, ha incontrato a Caracas per la prima volta Dinorah Figuera, la rappresentante dell’opposizione che guida i negoziati sulla transizione democratica e lo svolgimento di elezioni nel Paese.

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