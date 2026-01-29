La premier lituana incontra a Berlino il cancelliere Merz

La prima ministra lituana, Inga Ruginiene, ha incontrato oggi a Berlino il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, con cui ha discusso delle principali questioni dell'agenda internazionale con particolare riguardo alle questioni della sicurezza.

(Keystone-ATS) Al centro delle discussioni è stata la cooperazione bilaterale tra la Lituania e la Germania nel campo della difesa e l’implementazione dei lavori per l’installazione di una brigata dell’esercito tedesco in Lituania entro la fine del prossimo anno.

“Siamo molto grati alla Germania per la sua leadership in Europa e per il suo significativo contributo al rafforzamento della sicurezza della Nato e dell’intero fianco orientale dell’alleanza – ha affermato la premier lituana -. Nella realtà odierna, l’Europa deve non solo reagire, ma anche plasmare il proprio futuro. Diventare più forti, più resilienti e competitivi su scala globale. Sosteniamo fortemente la disponibilità della Germania ad assumere una leadership estremamente importante e siamo pronti a contribuire – politicamente, praticamente e strategicamente”.