La Posta dedica francobollo per i Mondiali di hockey su ghiaccio

Keystone-SDA

Per celebrare il Campionato mondiale di hockey casalingo, che si disputerà in Svizzera a maggio, la Posta ha emesso un nuovo francobollo stampato su carta da lucido trasparente, che evoca "le caratteristiche, la struttura e il colore della pista di ghiaccio".

2 minuti

(Keystone-ATS) A 17 anni dall’ultima edizione organizzata nella Confederazione, il torneo “torna sul territorio nazionale, dove questo sport riveste un ruolo centrale”, scrive oggi il gigante giallo in un comunicato.

“Nonostante la crescente digitalizzazione, i francobolli continuano a essere molto apprezzati e rappresentano un elemento significativo del patrimonio culturale svizzero”, sottolinea la Posta.

Nuova tecnologia contro falsificazioni

Parallelamente al lancio della stampa speciale, la società ha avviato – stando alle proprie dichiarazioni – un progetto pilota per riconoscere meglio i francobolli contraffatti. I nuovi francobolli delle due serie denominate “Foglia di vite” e “Funghi”, dotati di codice a matrice, saranno testati per consentire un’identificazione ancora più affidabile durante la lavorazione delle lettere.

Con l’introduzione del codice a matrice, scrive la Posta, i francobolli non vengono più autenticati attraverso le loro caratteristiche grafiche, ma mediante un codice. “Ogni codice, unico e non replicabile, rafforza la protezione contro la falsificazione: il sistema rileva immediatamente qualsiasi tentativo di riutilizzo del francobollo. La Svizzera si allinea così agli altri Paesi europei che hanno già adottato questa innovazione tecnologica”.

Al termine della fase di test, la Posta condurrà un’analisi approfondita per valutare l’eventuale estensione del codice a matrice ad altri francobolli.