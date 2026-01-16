La polizia tedesca impegnata nel Baltico contro flotta ombra russa

Keystone-SDA

La polizia federale tedesca è in azione nel Mar Baltico a causa delle navi russe, lo ha affermato Björn Bowinkelmann, vice portavoce del ministero dell'Interno tedesco nel corso della conferenza stampa di governo del venerdì.

1 minuto

(Keystone-ATS) Concretamente, la polizia avrebbe impedito il passaggio negli ultimi giorni alle navi russe. “In generale la polizia federale ha il compito, che svolge, di controllare il traffico marittimo nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, ovvero nella zona economica esclusiva tedesca e nelle acque costiere tedesche, nell’ambito delle sue funzioni legali, e che adotta le misure necessarie per prevenire eventuali pericoli”, ha affermato il portavoce del ministero dell’Interno.

Non sono state fornite ulteriori dettagli perché le operazioni sono ancora in corso.

Negli ultimi tempi la stampa tedesca ha pubblicato diversi rapporti in base ai quali petroliere attribuite alla flotta ombra russa navigavano nel Baltico sotto falsa bandiera o con numeri di identificazione falsificati.